Грузовое судно затонуло в Южно-Китайском море

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайское грузовое судно потерпело кораблекрушение в районе островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, без вести пропали три члена команды, сообщает газета China Daily.

Поиски пропавших моряков ведут патрульные катера береговой охраны. Восемь человек уже удалось спасти, как следует из информации управления по обеспечению безопасности на море южной провинции Гуандун. Однако на месте крушения наблюдается густой туман, который затрудняет поиск пропавших моряков.

Причины чрезвычайного происшествия выясняются.-0-