Грузовой Dragon стартовал с мыса Канаверал

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания SpaceX осуществила сегодня запуск грузового корабля Dragon с целью пополнения запасов на Международной космической станции, сообщает ТАСС.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 05.07 по времени Восточного побережья США. Корабль доставит на станцию порядка 3,3 т грузов, в том числе продовольствие, другие припасы, оборудование для экипажа и материалы для проведения различных экспериментов. Это уже 24-я коммерческая миссия по доставке грузов на МКС на кораблях, построенных SpaceX.

Стыковка Dragon с МКС произойдет в автоматическом режиме 22 декабря. Как ожидается, Dragon пробудет на орбите около месяца, после чего отстыкуется от МКС и приводнится у побережья штата Флорида.-0-