Грузовой поезд в Мексике сошел с рельсов и врезался в жилые дома

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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека пострадали и один погиб в штате Халиско на западе Мексики, где грузовой состав врезался в жилые дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter регионального управления по чрезвычайным ситуациям. "Мы занимаемся ликвидацией последствий схода с рельсов поезда из 108 вагонов в районе Сан-Исидро-Масатепек в муниципалитете Тала, - говорится в записи. - Два локомотива и 12 вагонов упали на четыре жилых дома, что привело к гибели одного человека, еще трое получили травмы". Сведения о возможных причинах крушения не обнародованы. Ожидается, что случившееся будет расследовано.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!