Грузовой самолет врезался в ограждение в международном аэропорту столицы Сомали

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой самолет врезался в бетонное ограждение международного аэропорта Аден Адде в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сомалийский информационный портал Goobjoog News.

Самолет Fokker-50 совершил жесткую посадку, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонную стену. Портал разместил фотографии аварии, на которых видно, что передняя часть фюзеляжа, где находится кабина пилотов, полностью разрушена от удара о заграждение.

Новостная служба Somali Guardian передала, что пострадали три члена экипажа. Их доставили в больницу. Аэропорт Могадишо закрыт для выполнения полетов.

Это уже пятая по счету авария самолетов авиакомпаний из Кении в аэропортах Сомали в этом году. На территории этого государства находится пятитысячный кенийский контингент в составе Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Его снабжение частично осуществляется по воздуху.-0-