Грузовой состав сошел с рельсов в США

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой состав, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, частично сошел с рельсов и вызвал пожар на железной дороге в 14 км южнее американского города Сент-Луис (штат Иллинойс). Авария привела к эвакуации школ, сообщило информационное агентство AP со ссылкой на транспортную компанию Union Pacific.

По ее данным, в цистерне, которая загорелась первой, находилось жидкое вещество, использующееся в качестве растворителя. В Union Pacific утверждают, что дым не представляет значительной опасности для здоровья людей. Однако полиция распорядилась провести эвакуацию трех школ – из них учеников и преподавателей перевезли в другое учебное заведение.

По данным AP, не менее десяти вагонов сошли с рельсов. Сообщений о пострадавших не поступало.-0-