Губернатор Флориды готов принять на работу полицейских, уволенных в других штатах за отказ привиться

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Флориды Рон Десантис выразил готовность принять и трудоустроить полицейских, уволенных в других штатах за отказ от вакцинации от COVID-19. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

"Во Флориде мы не только хотим защитить правоохранительные органы и все рабочие места, мы фактически уже активно занимаемся рекрутированием сотрудников правоохранительных органов из других штатов, поскольку мы нуждаемся в пополнении штатов наших полицейских участков и офисов шерифов ", - заявил Десантис.

Он пообещал, что на следующей законодательной сессии он подпишет закон, который позволит выплатить бонус в размере $5 тыс. любому сотруднику правоохранительных служб, который переедет во Флориду.

Губернатор обратился к сотрудникам полиции других штатов и сказал, что если к вам плохо относятся, здесь мы будем относиться к вам лучше. Вы сможете выполнять важную для нас работу, а мы в ответ предоставим вам компенсации.

Как сообщает ТАСС, заявление Десантиса еще больше повысило градус конфронтации между ним и администрацией президента США Джо Байдена, настаивающей на обязательной вакцинации от COVID-19 всех федеральных служащих и работников крупных компаний. На прошлой неделе губернатор объявил о созыве специальной сессии законодательного собрания штата с целью противодействия принудительной вакцинации во Флориде. Десантис, избранный от Республиканской партии, считает это требование демократического руководства страны не только неконституционным, но и экономически разрушительным, поскольку оно предоставляет работодателям право увольнять рабочих и служащих, не желающих по той или иной причине прививаться от ковида.-0-