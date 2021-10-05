Губернатор Калифорнии объявил ЧП из-за крупного разлива нефти

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор штата Калифорния объявил чрезвычайное положение в округе Ориндж из-за крупного разлива нефти у побережья. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте офиса губернатора.

"Стремясь защитить здоровье населения и окружающую среду, губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Ориндж, чтобы поддержать экстренное реагирование на разлив нефти у побережья Хантингтон-Бич", - говорится в сообщении.

Как сообщают РИА Новости, о масштабном разливе нефти стало известно 3 октября. Утечка, как пишет газета Los Angeles Times, предположительно, началась в трубопроводе у побережья города Хантингтон-Бич. Пока неясно, что вызвало утечку и как долго она продолжалась. По оценке местных властей, в результате происшествия в водах Тихого океана у побережья Калифорнии оказалось примерно 477 тыс. л нефти, образовалось большое пятно. Разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный экологический заповедник. Мэр Хантингтон-Бич Ким Карр заявила, что происшествие было "одним из самых разрушительных" за несколько десятилетий жизни города. -0-