Губернатором штата Нью-Йорк впервые стала женщина - Кэти Хокул

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кэти Хокул принесла присягу в качестве нового губернатора американского штата Нью-Йорк. Она стала первой в истории женщиной на этом посту, сообщает газета The New York Times.





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До этого 62-летняя Кэти Хокул занимала должность вице-губернатора, а теперь сменила Эндрю Куомо, который был главой штата с 2010 года. Он ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Церемония принесения присяги состоялась сразу после полуночи по времени восточного побережья США. Торжественная публичная церемония вступления в должность и первая речь Кэти Хокул в качестве губернатора состоятся сегодня.-0-