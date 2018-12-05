Гуманитарная помощь в 2019 году может понадобиться 94 млн человек - ООН

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 94 млн человек в следующем году понадобится гуманитарная помощь, ее объем предварительно оценивается в $25 млрд, как и в 2018 году. Об этом рассказал заместитель главы ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Прежде всего ООН намерена финансировать строительство жилья, снабжение жителей продовольствием, а также медицинскую и образовательную сферы.

По прогнозам ООН, в бедственном положении в следующем году будут пребывать более 130 млн человек. Кризисные ситуации сегодня касаются каждого семидесятого жителя Земли. Главные причины этого - мировые конфликты, войны и природные катаклизмы.

Более 40 государств в этом году получили гуманитарную помощь ООН. Среди них - Сирия, Нигер, Афганистан и другие. Однако, как подчеркнул Марк Лоукок, находящиеся в бедственном положении люди надеются на конкретные долгосрочные решения, и гуманитарная помощь не может их заменить. ООН намерена усиленно работать в направлении решения мировых конфликтов.

Самая сложная ситуация наблюдается в Йемене. По предварительным оценкам ООН, в следующем году 24 млн йеменцев - 75% населения страны - будут испытывать нужду в гуманитарной помощи. На оказание помощи 15 млн жителям Йемена ООН запросила $4 млрд.

В Афганистане наблюдается значительный рост числа нуждающихся, эксперты связывают это с политической нестабильностью, возвращением беженцев и засухой.

По подсчетам экспертов ООН, число живущих за чертой бедности людей с 2008 по 2015 годы снизилось с 1,2 млрд до 750 млн. Количество кризисных ситуаций с применением насилия, по словам Лоукока, возросло.

На помощь бедствующим регионам в 2018 году ООН запросила у правительства и специальных фондов почти $25 млрд, к середине ноября удалось собрать чуть больше половины требуемой суммы.-0-