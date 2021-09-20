Гутерриш: потепление климата более чем на 1,5 градуса будет катастрофой

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потепление мирового климата более чем на 1,5 градуса Цельсия обернется катастрофой. Страны Группы двадцати (G20) должны сократить выбросы парниковых газов. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции по климату, сообщает ТАСС.

"Мир движется к катастрофе - потеплению на 2,7 градуса вместо 1,5 градуса, - сказал Гутерриш. - Наука говорит, что любое потепление выше 1,5 градуса станет катастрофой. Для того, чтобы ограничить повышение температуры на 1,5 градуса, нам необходимо на 45% сократить выбросы к 2030 году, тогда получится достичь углеродной нейтральности к середине столетия".

Вместо этого, по его словам, страны движутся к увеличению к 2030 году выбросов парниковых газов на 16% по сравнению с уровнями 2010 года.

По мнению Гутерриша, необходимы действия со стороны Группы двадцати. "Необходимо выделять ежегодно $100 млрд на меры в сфере климата в развивающихся странах, на которые приходится 80% выбросов парниковых газов. Сегодня на форуме был консенсус относительно того, что следующая встреча "двадцатки" будет крайне важна для достижения успеха Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - сказал генсекретарь.-0-