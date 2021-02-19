Гутерриш: Западу необходимо вступить в диалог с другими ведущими мировыми силами

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад должен вести содержательный диалог с другими ведущими мировыми игроками, особенно с Китаем, чтобы сохранить свои ценности и место в меняющемся мире. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на виртуальном мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

"Западу необходимо найти способ сохранить свои ценности - ценности просвещения, рационализма, толерантности, прав человека. Но для этого Западу необходимо вступить в содержательный диалог и сотрудничество с другими ведущими игроками на глобальной арене", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что надо сделать Западу, чтобы не утратить свое положение в мире.

"Речь идет прежде всего о таком важнейшем вопросе, как отношения Китая и Запада", - добавил он.-0-