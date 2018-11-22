Ha Дeнь блaгoдapeния в Hью-Йopкe oбeщaют peкopдныe мopoзы

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День благодарения в нынешнем году в Нью-Йорке может стать одним из самых холодных праздников за всю историю метеонаблюдений в городе и штате, сообщает портал Usa.one.

Резкое снижение температуры началось уже в ночь с 21 на 22 ноября. Согласно прогнозам метеорологов, температура воздуха опустится в городе до минус 6 градусов по Цельсию, а в пригороде до минус 10 градусов. Кроме того, в Нью-Йорке ожидается порывистый сильный ветер, что вызывает беспокойство у организаторов традиционного парада Дня благодарения Macу's. Ведь во время этого парада обычно на нескольких платформах представлены воздушные шары в виде известных мультипликационных персонажей, проходят представления, выступают акробаты.

Brutal and Extended Cold Blast could shatter ALL RECORDS - Whatever happened to Global Warming? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 ноября 2018 г.

В связи с холодной погодой во время популярного в США праздника президент Дональд Трамп скептически высказался о теории глобального потепления. "Сильные и продолжительные заморозки могут побить все рекорды. Что же случилось с глобальным потеплением?" - написал Дональд Трамп в Twitter.

Ранее, 20 ноября, американский лидер провел в Белом доме традиционную шуточную церемонию помилования индеек. Фаршированная индейка - главное блюдо на праздничном столе американцев в День благодарения. Церемония заключается в том, что глава государства торжественно отдает распоряжение сохранить жизнь двум индейкам, доставленным в Белый дом. Птиц после этого увозят на ферму, где они живут до своей естественной смерти. Традиция зародилась в 1947 году.

День благодарения выпадает на четвертый четверг ноября и открывает сезон праздников, который включает Рождество и Новый год. День благодарения принято отмечать в кругу семьи. Поэтому миллионы американцев едут навестить близких, а также покупают подарки. После Дня благодарения в США начинается традиционный рождественский сезон распродаж, первый день глобальных скидок получил название "черная пятница". По данным Национальной федерации ретейлеров США, в День благодарения и последующие дни в нынешнем году собираются делать покупки 164 млн человек.-0-