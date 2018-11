Ha Дeнь блaгoдapeния в Hью-Йopкe oбeщaют peкopдныe мopoзы

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День благодарения в нынешнем году в Нью-Йорке может стать одним из самых холодных праздников за всю историю метеонаблюдений в городе и штате, сообщает портал Usa.one.

Резкое снижение температуры началось уже в ночь с 21 на 22 ноября. Согласно прогнозам метеорологов, температура воздуха опустится в городе до минус 6 градусов по Цельсию, а в пригороде до минус 10 градусов. Кроме того, в Нью-Йорке ожидается порывистый сильный ветер, что вызывает беспокойство у организаторов традиционного парада Дня благодарения Macу's. Ведь во время этого парада обычно на нескольких платформах представлены воздушные шары в виде известных мультипликационных персонажей, проходят представления, выступают акробаты.

Brutal and Extended Cold Blast could shatter ALL RECORDS - Whatever happened to Global Warming?