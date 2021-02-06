Хайнань получил первое судно для ремонта морских кабелей напряжением 500 кВ

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южнокитайская электросетевая корпорация (ЮЭК) передала Хайнаню первое в КНР судно, которое способно осуществлять диагностику и ремонт проходящих по морскому дну кабелей напряжением 500 кВ. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее сведениям, новое плавучее техническое устройство "Наньдянь цзяньча-01" ("Инспектор ЮЭК-01") оснащено современной роботизированной системой, акустическим и оптическим оборудованием, электромагнитными измерительными механизмами.

Ремонтное судно базируется в порту административного центра Хайнаня города Хайкоу. Оно способно проводить работы с кабелями, которые находятся под напряжением, и на период ремонта властям не придется отключать линию передач от источника энергии.

Власти Хайнаня активно развивают региональную систему электроснабжения, уделяя большое внимание экологически чистым источникам.-0-