Хакеры атаковали торговую сеть, аптеку и бензоколонки в Швеции

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продуктовая торговая сеть Coop подверглась атаке хакеров, выведшей из строя кассовые аппараты подавляющего числа магазинов компании. Кроме того, пострадали сетевая аптека Hjärtat и бензозаправочная сеть St1, однако не в такой степени, как Coop, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство TT.

Эксперты полагают, что эти компании не являлись главной целью киберпреступников, атака которых вечером накануне была направлена, прежде всего, на американского разработчика программного обеспечения Kaseya. Тот, в свою очередь, связан со шведской компанией Visma Esscom, поставляющей программы для кассовых аппаратов. По словам ее директора Фабиана Могрена, атака хакеров носит международный характер. Их цель - заблокировать работу магазинов и потребовать выкуп за разблокирование.

В руководстве Coop и Visma Esscom пока не говорят, обращалось ли оно в полицию и поступили ли какие-либо требования от компьютерных вымогателей.

Coop имеет по стране около 800 магазинов, на которые приходится 20% оборота продовольственных товаров. Не пострадали от хакерской атаки магазины компании в провинции Вермланд, где для кассовых аппаратов используется обеспечение от другого производителя.

По мнению эксперта по информационным технологиям Андерса Нильссона, случившаяся атака является исключительно масштабной и пока "видно лишь начало проблемы".-0-