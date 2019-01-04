Хакеры обнародовали личные данные сотен немецких политиков

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакеры похитили и опубликовали в интернете личные данные сотен немецких политиков, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.
По имеющимся сведениям, утечка информации затронула депутатов бундестага, членов земельных ландтагов, немецких депутатов Европарламента. В сеть попали сведения о телефонах, адресах, паспортах, счетах, некоторая партийная документация и даже личная переписка политиков. Информация находилась в открытом доступе с конца декабря 2018 года, ссылки на нее распространялись в Twitter.
Как сообщила представитель правительства ФРГ Мартина Фитц, были обнародованы и личные данные канцлера Германии Ангелы Меркель, однако среди них не обнаружили конфиденциальных или секретных материалов. В сети появились лишь адреса электронной почты и номер факса канцлера, а также отдельные письма.
Расследованием происшествия занимаются Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники, Федеральное ведомство уголовной полиции и Федеральное ведомство по защите конституции Германии. Установлено, что утечка произошла не через правительственную сеть. Проверяется версия о возможном хищении данных через внутреннюю сеть бундестага. Обнаружить злоумышленников пока не удалось, неизвестными остаются и мотивы их действий.
По предварительным сведениям, политически важной или секретной информации хакерам похитить не удалось, однако ущерб может быть весьма значительным из-за большого количества украденных данных. В настоящее время спецслужбы блокируют доступ к опубликованной информации.-0-
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