Хакеры пытались взломать системы ВОЗ

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор ВОЗ по информационной безопасности Флавио Аджо рассказал об атаке хакетов на системы Всемирной организации здравоохранения, сообщает агентство Reuters.

По словам Аджо, с момента вспышки коронавируса попытки несанкционированного доступа возросли более чем вдвое.

Попытка взлома, о которой рассказал директор ВОЗ по информационной безопасности, произошла 13 марта. Хакеры запустили вредоносный сайт, имитирующий внутреннюю систему электронной почты Всемирной организации здравоохранения. Тем не менее, хакерская атака не увенчалась успехом.-0-