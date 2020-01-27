Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Фото EPA
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава бельгийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Хендрик Дамс избран новым председателем ПАСЕ. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Хендрик Дамс был единственным кандидатом на этот пост, сообщает ТАСС. На посту председателя ПАСЕ он сменит Лилиан Мори Паскье.
Как заявил в своей инаугурационной речи новоизбранный председатель организации, связь между правами человека и окружающей средой будет в его работе приоритетной. Он также призвал к разработке нового протокола по климату к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы началась 27 января в Страсбурге и продлится до 31 января.-0-