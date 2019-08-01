Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом

1 августа, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали после обнаружения в здании двух баллонов с ядовитым газом фосгеном. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
"Обнаружены два баллона с фосгеном. Эвакуированы 200 человек", - сказал собеседник агентства.
Фосген - бесцветный ядовитый газ, чрезвычайно токсичный для человека.-0-
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