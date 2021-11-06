6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили "Спартак" в матче чемпионата КХЛ. Игра в Москве завершилась в овертайме со счетом 4:3(1:1, 2:1, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые минуты матча "Спартак" начал весьма активно и вскоре после стартового свистка свое мастерство после серии бросков москвичей пришлось демонстрировать Патрику Рыбару. Словацкий голкипер минчан с серией бросков с пятака перед воротами "зубров" справился уверенно.

Ответом динамовцев стала голевая атака в исполнении Владимира Алистрова, который великолепным кистевым броском из-под защитника отправил шайбу в левую "девятку". Случилось это на второй минуте матча.

Вскоре минчане, вновь выступающие без ряда игроков основы отошли к своим воротам, предпочитая действовать на контратаках. Другой вопрос, что из-за ошибок в средней зоне, эти выпады давались не без трудностей.

Тем не менее, без опасных моментов у ворот Оскара Данска не обошлось. Артем Демков не попал в створ ворот спартаковцев с близкого расстояния.

У москвичей стоит отметить момент на 16-й минуте, когда Джейк Виртанен хотел сыграть "по-бобровски", выкатившись из-за ворот, но шайба попала в стойку.

Тем не менее, хозяева льда смогли сравнять счет. Минчане играли в меньшинстве после удаления Владислава Еременко за удар клюшкой. На 18-й минуте спартаковцы провели результативную атаку и Джейк Виртанен все же добился своего. Мощнейшим броском с правого круга вбрасывания канадец отправил шайбу под перекладину ворот Патрика Рыбара.

Во втором периоде команды продолжили играть примерно в том же ключе, что и в стартовые 20 мин. Первыми забросили гости. На 24-й минуте Мальте Стремвалль мощным броском вновь вывел "Динамо" вперед.

"Спартак" ответил молниеносно. Менее чем через минуту игры Николай Чебыкин, продавил Виталия Пинчука и с неудобной руки отправил шайбу в сетку ворот Патрика Рыбара.

После этой шайбы команды раскрылись и начали действовать на встречных курсах. Вратари обеих команд действовали без устали.

На 38-й минуте минчанам вновь удалась голевая комбинация. Дмитрий Буйницкий получил шайбу от Тейлора Бека и отправил ее точно под перекладину. Случилось это когда динамовцы играли в формате 6 на 5. Эта шайба стала поводом для замены вратаря Оскара Данска на Алексея Красикова.

Начало третьего периода выдалось достаточно спокойным с частыми остановками игры. Но постепенно москвичи взвинтили темп и это сказалось на результате. Роковой для динамовской дружины стала 46-я минута. Джейк Виртанен оформил голевой дубль. Североамериканец поразил цель броском с пятака после паса Йори Лехтеря.

Далее команды начали обмен острыми атаками. До финальной сирены счет не изменился и команды решили судьбу встречи в овертайме. Дополнительное время лучше удалось минчанам. Маттиас Теденбю получив пас от Тэйлора Бека в касание отправил шайбу в ворота "красно-белых" и принес победу "Динамо".-0-