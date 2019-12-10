Холодильник спас рыбаков с затонувшей лодки в Мексике

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбаков, потерпевших кораблекрушение в Мексике, спас холодильник. Об этом сообщает издание Unilad.

Рыболовное судно "Адриана" отправилось из мексиканского города Сан-Педро на промысел. Через сутки появились известия, что корабль заметили наполовину затонувшим.

На поиски экипажа отправили вертолет и спасательный корабль. Спасатели увидели дрейфующий в океане холодильник. В нем, как в спасательной шлюпке, плыли двое мужчин.

Процесс спасения рыбаков спасатели сняли на видео. Пострадавших отправили в порт и госпитализировали. Об их состоянии и составе экипажа "Адрианы" не сообщается.-0-