ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 11 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
00:59 Германия стала первой по продажам электромобилей в Европе Технологии
00:31 В вильнюсском аэропорту установили "запрещенную" елку Калейдоскоп
10.12.19
10.12.19 23:59 Холодильник спас рыбаков с затонувшей лодки в Мексике В мире
10.12.19 23:38 Неизвестные открыли стрельбу в Нью-Джерси – погиб полицейский В мире
10.12.19 22:55 "Ливерпуль" и "Наполи" вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт
10.12.19 22:31 Волейболисты "Строителя" уступили "Карловарско" в первом матче 1/16 финала Кубка Вызова ЕКВ Спорт
10.12.19 22:23 Стали известны номинанты 77-й премии "Золотой глобус" Калейдоскоп
10.12.19 22:20 Хоккеисты сборной Беларуси в овертайме уступили Латвии во втором туре молодежного ЧМ в Минске Спорт
10.12.19 21:53 Молодые голоса мировой оперы встретятся 11 декабря в Минске Культура
10.12.19 21:46 Модельный центр по профилактике травматизма откроют в 7-й детской поликлинике Минска Регионы
10.12.19 21:40 В Молодечненском районе запускают акцию помощи детям с инвалидностью и сиротам Регионы
10.12.19 21:34 БГК имени Мешкова победил "Металопластику" в матче SEHA-лиги Спорт
10.12.19 21:25 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии В мире
10.12.19 21:18 Новый резидент СЭЗ "Минск" организует производство стройматериалов Регионы
10.12.19 20:28 МЧС Кыргызстана заинтересовано в обучении своих спасателей в Беларуси Общество
10.12.19 20:19 Титул "Студент года-2019" завоевала представитель Барановичского госуниверситета Общество
10.12.19 20:02 Кунцевич: студенчество формирует интеллектуальный потенциал общества Общество
10.12.19 19:55 Сколько улыбок - столько огней: гомельчане помогли Деду Морозу зажечь главную елку Регионы
10.12.19 19:22 В Любанском районе легковушка сбила 7-летнего мальчика Происшествия
10.12.19 18:55 Совершенствуется госрегулирование в области защиты информации Президент
10.12.19 18:47 Движение на части трассы М1 в Столбцовском районе временно ограничат Регионы
10.12.19 18:28 Австрийские хоккеисты одержали волевую победу над норвежцами во втором туре молодежного ЧМ в Минске Спорт
10.12.19 18:21 Стипендии Президента Беларуси назначены 99 молодым ученым Президент
10.12.19 18:20 Спецфонд Президента выделит около Br157 тыс. на поддержку талантливой молодежи Президент
10.12.19 17:54 Убийцу беременной женщины приговорили к 22 годам Происшествия
10.12.19 17:50 Электронные кормушки для котов и IT-разработки - в Могилеве выбирали "100 идей для Беларуси" Регионы
10.12.19 17:47 МТЗ расширяет рынок сбыта лесозаготовительных машин Экономика
10.12.19 17:42 Некоторые операции будут недоступны для клиентов Беларусбанка 10-11 декабря Общество
10.12.19 17:34 Twitter составил рейтинг самых обсуждаемых тем в 2019 году Калейдоскоп
10.12.19 17:28 Главная новогодняя елка Бреста будет на 2 м выше предыдущих Регионы
Все новости
Все новости
В мире
10 декабря 2019, 23:59

Холодильник спас рыбаков с затонувшей лодки в Мексике

Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбаков, потерпевших кораблекрушение в Мексике, спас холодильник. Об этом сообщает издание Unilad.

Рыболовное судно "Адриана" отправилось из мексиканского города Сан-Педро на промысел. Через сутки появились известия, что корабль заметили наполовину затонувшим.

На поиски экипажа отправили вертолет и спасательный корабль. Спасатели увидели дрейфующий в океане холодильник. В нем, как в спасательной шлюпке, плыли двое мужчин.

Процесс спасения рыбаков спасатели сняли на видео. Пострадавших отправили в порт и госпитализировали. Об их состоянии и составе экипажа "Адрианы" не сообщается.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Мексика происшествия
Новости рубрики В мире
Фото Getty Images Неизвестные открыли стрельбу в Нью-Джерси – погиб полицейский
Фото geocenter.info Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии
Фото Reuters Открывший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Фото Právo Стрельба в больнице в Чехии: шестеро погибших, нападавший пока не задержан
Юрий Лужков. Фото ТАСС Умер Юрий Лужков
Фото из Twitter-аккаунта Policie ČR Стрельба произошла в больнице на востоке Чехии, есть погибшие
Главное
Во время совещания Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию
Лукашенко на встрече с Сергеенко и Кочановой анонсировал контакты с руководством России
В ожидании роста доходов от табачной промышленности государство усилит контроль за оборотом ее продукции - Ермолович
"Евроопт" стал семикратным победителем "Народной марки", завоевав Гран-при услуг
Топ-новости
Лукашенко и Медведев обсудили дальнейшую работу по интеграционной повестке дня и развитию сотрудничества
Совершенствуется госрегулирование в области защиты информации
Спецфонд Президента выделит около Br157 тыс. на поддержку талантливой молодежи
Семашко: Союзное государство переживает принципиально новый этап
Потребители назвали "Твою столицу" лучшим агентством недвижимости
Бизнес-премию "Лидер-2019" вручат на церемонии награждения премией "Лидер потребительского рынка"
Ambassador пятый год подряд становится "Народной маркой"
Титул "Студент года-2019" завоевала представитель Барановичского госуниверситета
Восемь белорусских инициатив для поддержки бизнеса в регионах получат по $110 тыс. от проекта ЕС-ПРООН
Страны ЕАЭС ожидают прорыва от председательства Беларуси в союзе - Субботин
Умер Юрий Лужков
Пути белорусских женщин в IT
В ноябре подорожали перец и гречка, подешевели - капуста и икра
Все мини-полигоны в Беларуси должны быть рекультивированы не позже 2023 года
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.