Холодильную фуру с 8 нелегалами остановили во Франции

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции в тайном отсеке кузова грузового рефрижератора обнаружены 8 мигрантов, пострадавших от переохлаждения, передает агентство France-Presse .

Нелегалов нашли таможенники французского порта Кале при досмотре грузового автомобиля, который погружался на паром, следующий в Великобританию. По предварительной информации, «пассажиры» фуры являются афганцами. Четверо из них - дети.

Все мигранты живы, но пострадали от переохлаждения. Им была оказана первая помощь. Температура в холодильной камере, в которой люди находились длительное время, составляла минус 7 градусов.

Полиция арестовала водителей грузовика. Они являются гражданами Румынии.