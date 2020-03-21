Хорватия на месяц осталась без общественного транспорта

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штаб гражданской защиты МВД Хорватии принял решение о прекращении работы всех видов общественного транспорта внутри страны в целях борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщает издание Croatia Week.

Издание отмечает, что это решение вступает в силу с 22 марта и будет действовать 30 дней.

Решение касается внутреннего и международного автомобильного, пассажирского железнодорожного транспорта, городского общественного транспорта, морского и фуникулеров. Запрет не действует лишь на такси.

Ранее в Хорватии были закрыты спортивные площадки и детские игровые площадки, введены ограничения по проведению похорон и свадеб, в торговле и сфере услуг.-0-