Хорватия ограничила пересечение государственных границ

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный штаб гражданской защиты Хорватии в связи с ухудшением ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции принял решение о расширении ограничительных мер. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел республики, руководителя штаба Давор Божинович, изменения коснутся, в частности, условий пересечения государственных границ.

"Мы вводим более жесткие меры в значительной степени по предложениям штабов жупаний (административно-территориальных единиц страны), это оказалось хорошим подходом, поскольку видно, что гораздо более активны и сосредоточены на положении дел в своих областях, чем раньше", - подчеркнул Божинович.

Согласно решению властей, будет частично ограничено пересечение государственных границ. Для въезда в Хорватию без иммунизации потребуется отрицательный результат теста на наличие вируса или справка, подтверждающая перенесенное заболевание, которая действует 180 дней. В то же время в рамках поддержки туристической отрасли всем вакцинированным от коронавируса, в частности, российскими и китайскими препаратами въезд в Хорватию разрешен.

В соответствии с дополнениями к уже действующим мерам в стране с 1 по 15 апреля вводится запрет на спортивные тренировки в закрытых помещениях, будет приостановлена деятельность детских игровых комнат. Также в ряде регионов страны будет необходимо носить защитные маски на открытом воздухе.-0-