Хорватия с 1 апреля разрешает въезд привившимся российскими и китайскими вакцинами

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Хорватии с 1 апреля разрешили въезд на территорию страны людям, которые привились российскими или китайскими вакцинами, сообщает 24Sata.

"Мы приняли решение, что будем признавать сертификат на те вакцины, которые не зарегистрированы в ЕС, и он действителен с 1 апреля. К людям, вакцинированным как российской, так и китайской вакцинами, будут относиться так же, как и ко всем, кто получил другие вакцины", - заявил директор Хорватского управления общественного здоровья Крунослав Чапак.

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович напомнил, что в ЕС работают над так называемыми COVID-паспортами, цифровыми пропусками и сертификатами, но при этом в настоящее время нет общей позиции об отношении к вакцинам, которые не зарегистрированы в Евросоюзе. Министр добавил, что с 1 апреля экспресс-тесты на антигены, признанные странами - членами ЕС, также будут признаваться для въезда в Хорватию, и для пересечения границы необходимо будет предоставить справку о вакцинации или справку, подтверждающую о перенесенной коронавирусной инфекции, которая теперь будет действительна в течение 180 дней, а не 90, как раньше.

По словам Давора Божиновича, власти Хорватии пошли на этот шаг в интересах туризма. "Учитывая ограничительные меры в соседних странах, мы не ожидаем большого количества приезжающих в Хорватию", - сказал он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Хорватии на 31 марта зарегистрировано 271 632 случая заражения COVID-19, умерли 5947 человек. -0-