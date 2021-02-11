Хорватия с 15 февраля смягчает ограничительные меры из-за COVID-19

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил о смягчении ограничительных мер в связи с коронавирусом с 15 февраля, сообщает издание Jutarnji list.

С 15 февраля предприятия общественного питания смогут продавать кофе на улице, будут открыты фитнес-центры, тренажерные залы, букмекерские конторы, клубы игровых автоматов и казино при условии соблюдения противоэпидемических мер, также будет разрешено очное обучение в школах иностранных языков.

Андрей Пленкович заявил о продолжающейся в стране тенденции снижения числа инфицированных и умерших от коронавируса и об увеличении поставок вакцины в марте.

"Пока мы получили около 150 тыс. доз и ожидаем, что к концу марта получим более 600 тыс. доз, а это значит, что сможем вакцинировать гораздо большее количество сограждан", - сказал Андрей Пленкович.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля 2020 года. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено 236 709 зараженных коронавирусом, 5263 человека скончались.

В связи с ростом числа заразившихся власти обязали жителей носить защитные маски в транспорте и во всех закрытых помещениях, ограничили проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных и религиозных, закрыли ночные и игровые клубы, а также казино. С 28 ноября 2020 года в стране закрылись кафе и рестораны, развлекательные центры, спортзалы, введены обязательная дезинфекция общественных мест и запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, запрещено проведение свадебных торжеств.-0-