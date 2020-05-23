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23 мая 2020, 17:36

Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроется для посещений 24 мая

Фото Reuters
Фото Reuters

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроется для посещений 24 мая, сообщается на сайте Иерусалимского патриархата.

Из соображений безопасности и чтобы избежать риска нового распространения COVID-19, сначала в храме смогут одновременно находиться ограниченное число людей - до 50 человек.

Вход будет разрешен только тем, у кого нет повышенной температуры или других симптомов коронавируса. Ношение защитной маски будет обязательным.

Кроме того, необходимо будет соблюдать дистанцию в 2 метра и не касаться объектов в храме.

Церковь был закрыта в конце марта на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Храм Гроба Господня находится в христианском квартале Старого города, окруженного стенами Иерусалима. Церковь была построена там в IV веке при Константине Великом, римском императоре, принявшем христианство. Опеку над зданием разделяют греческая православная, армянская православная и римско-католическая церкви.-0-

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