23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроется для посещений 24 мая, сообщается на сайте Иерусалимского патриархата.

Из соображений безопасности и чтобы избежать риска нового распространения COVID-19, сначала в храме смогут одновременно находиться ограниченное число людей - до 50 человек.

Вход будет разрешен только тем, у кого нет повышенной температуры или других симптомов коронавируса. Ношение защитной маски будет обязательным.

Кроме того, необходимо будет соблюдать дистанцию в 2 метра и не касаться объектов в храме.

Церковь был закрыта в конце марта на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Храм Гроба Господня находится в христианском квартале Старого города, окруженного стенами Иерусалима. Церковь была построена там в IV веке при Константине Великом, римском императоре, принявшем христианство. Опеку над зданием разделяют греческая православная, армянская православная и римско-католическая церкви.-0-