Храм Саграда Фамилия после четырехмесячного перерыва открылся для всех желающих

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из главных достопримечательностей Барселоны Храм Саграда Фамилия открылся сегодня для всех категорий посетителей, сообщает официальный сайт базилики.

Саграда Фамилия закрыли в середине марта из-за пандемии коронавируса, теперь двери храма будут открыты в выходные дни с 9.00 до 15.00. Желающие купить билеты для посещения базилики могут сделать это онлайн.

Как пишет испанское издание La Vanguardia, бесплатные посещения для жителей Барселоны сохранены. При этом храм ограничивает вместимость, чтобы избегать большого скопления людей.

Ранее посещать объект разрешили отдельным категориям людей, в том числе медицинским работникам, сейчас он принимает всех желающих.-0-