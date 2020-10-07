7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хранилище снарядов загорелось на территории воинской части под Рязанью, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа РФ (ЗВО).

По данным ведомства, пожар произошел на складе в районе населенного пункта Желтухино из-за загоревшейся травы. "С порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатный пожарный расчет воинской части вступил в борьбу с огнем, но остановить возгорание не удалось. В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов", - сказали в округе.

Как сообщают в ЗВО РФ, при пожаре никто не пострадал, персонал и личный состав эвакуированы. Сейчас ведется локализация и тушение пожара совместно с прибывшими пожарными расчетами МЧС.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, из-за инцидента эвакуировали жителей населенного пункта Кузьминки-2 в трех километрах от горящих складов. "В связи со взрывами жителей населенного пункта Кузьминки-2 эвакуировали. Всего в деревне 35 домов, где проживают 24 человека", - сказал собеседник агентства.

Информацию об эвакуации подтвердил глава Шелемишевского сельского поселения Роман Захаров. "Эвакуация жителей проводится, сколько именно человек - пока нет информации", - сказал он, добавив, что автобусами эвакуируют поселок Желтухино. По словам Романа Захарова, взрывной волной выбило стекла в домах.

В то же время в Западном военном округе отмечают, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет.-0-