Хулиганы разрисовали стены на станции метро "Акрополь" в Афинах

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стены и копии статуй на станции метро "Акрополь" в Афинах (Греция) разрисовали хулиганы, сообщает греческое издание Iefimerida News.

Ночью 20 человек в масках спустились на платформу и краской написали лозунги на стенах, разрисовали копии статуй. Хулиганы планировали скрыться с места преступления на первом же поезде, но машинист не поехал. Нарушителей задержали.

В настоящее время оценивается ущерб, нанесенный "художниками", выясняются мотивы поступка.

Станция метро "Акрополь" - одна из самых красивых в афинском метро. Ее стены и вестибюли украшают древнегреческие предметы искусства, расположенные в витринах. На платформе есть копии барельефов и статуй Парфенона.-0-

Фото Iefimerida News