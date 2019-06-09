IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

9 июня, Монако /БЕЛТА - ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил на пресс-конференции глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

По его словам, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории и завершения расследования, связанного с официальными лицами ВФЛА. Руне Андерсен отметил, что совет может вновь рассмотреть этот вопрос на заседании в сентябре или раньше.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям спортсмены допускались на основании индивидуальных заявок в IAAF. Сейчас право выступать на соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов, в их числе чемпионы мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Сергей Шубенков (бег на 60 и 110 м с барьерами).-0-