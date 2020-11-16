Игорь Додон призвал своих сторонников не выходить на акции протеста

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Молдовы Игорь Додон поздравил с победой на выборах главы республики руководителя проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Также он призвал своих сторонников не выходить на акции протеста, сообщает ТАСС.

"Предварительные результаты показывают, что мой оппонент, госпожа Майя Санду, выиграла. Речь идет о предварительных результатах. И я хочу ее предварительно поздравить с этим", - сказал Игорь Додон.

Он также призвал своих сторонников сохранять спокойствие. "Уважаемые сограждане, практически половина избирателей поддержала мою кандидатуру на посту президента. Я призываю вас к спокойствию, категорически никаких протестов и дестабилизации", - отметил Игорь Додон.

Игорь Додон заявил, что намерен оспорить в суде победу на выборах Майи Санду. "Мой избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов, мы будем проверять их. Пройдем по всем судебным инстанциям. Если они подтвердят, что все соответствовало законам, то мы поставим точку в этой избирательной кампании", - сказал Игорь Додон, отметив среди нарушений подвоз и подкуп избирателей, препятствия для голосования избирателей из Приднестровья.-0-