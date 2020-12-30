Игорь Додон вновь возглавил соцпартию Молдовы

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-президент Молдовы Игорь Додон вновь стал руководителем крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), сообщает молдавское онлайн-издание News Maker.

На XVI съезде ПСРМ 30 декабря кандидатуру Игоря Додона поддержали единогласно.

Додон поблагодарил коллег за то, что они выразили ему свое доверие. "Я благодарю госпожу Зинаиду Гречаную (спикер парламента - Прим. БЕЛТА) за то, что она четыре года была у руля ПСРМ. У нас партия с самым большим числом депутатов парламента, самым большим числом местных избранников. Невозможно принимать важные политические решения в стране без ПСРМ", - сказал Игорь Додон.

Он отметил, что социалисты намерены укреплять свои позиции и готовиться к победе на досрочных парламентских выборах, которые состоятся в 2021 году. Додон подчеркнул, что в нынешнем парламенте социалисты не будут ни с кем вступать в коалицию.

По Конституции Молдовы президент не может состоять в политической партии. Поэтому, возглавив страну в 2016 году, Игорь Додон приостановил членство в ПСРМ. После второго тура выборов президента Молдовы, члены ПСРМ провели встречу с Игорем Додоном, в ходе которой предложили ему вновь возглавить партию. 23 декабря Додон заявил, что принял предложение, но вернуться на пост главы ПСРМ он может только после съезда партии.-0-