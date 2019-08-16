Июль 2019 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений на планете. Об этом говорится в климатическом отчете, опубликованном на сайте Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (NOAA).

В отчете утверждается, что беспрецедентная жара наблюдалась в июле на большей части планеты - в Северной и Южной Америке, Азии, Австралии, Новой Зеландии, на юге Африки, в западных регионах Тихого, Индийского и Атлантического океанов.

Температура поверхности суши и мирового океана была на 0,95 градуса Цельсия выше аналогичного среднего показателя за ХХ век, равного 15,8 градуса.

Из-за рекордного тепла толщина арктического и антарктического морского льда уменьшилась до исторических минимумов. Специалисты NOAA отмечают, что площадь ледяного покрова Арктики в июле 2019 года стала на 19,8% меньше усредненного показателя за промежуток с 1981-го по 2010 год. В Антарктике площадь льдов уменьшилась на 4,3% по сравнению с усредненным показателем за тот же период.-0-