Июль во Франции стал самым засушливым за последние 60 лет

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Июль во Франции был самым засушливым начиная с 1959 года - за месяц выпало 15 мм осадков. Об этом сообщает канал BFMTV.

Засуха во Франции продолжает усиливаться. Сайт Propluvia Министерства экологического перехода сообщает, что уже 68 департаментов ввели ограничения в использовании воды, пять приведены в состояние тревоги.

Предполагается, что ситуация не улучшится в августе, синоптики прогнозируют более сухую, чем обычно, погоду, а в ближайшие дни ожидается еще один эпизод аномального повышения температуры наружного воздуха.

В июле 1959 года на национальном уровне было зафиксировано 16 мм осадков.-0-