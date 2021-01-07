Илон Маск назван самым богатым человеком мира

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Его состояние превышает $185 млрд, сообщает CNBC.
В результате повышения стоимости акций Tesla в четверг состояние Илона Маска превысило состояние Джеффа Безоса, который занимал позицию самого богатого человека мира с 2017 года. На его счету сейчас находится около $184 млрд.
Рост благосостояния Маска за последний год оказался самым быстрым в истории. Он начал 2020 год с доходом около $27 млрд и входил в число 50 самых богатых людей.-0-