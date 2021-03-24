Илон Маск объявил о начале продаж электрокаров Tesla за биткойны

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель и глава компании Tesla Илон Маск заявил, что электрокары теперь можно купить за криптовалюту биткойн.

"Теперь вы можете купить Tesla за биткойны. Биткойны, которые вы заплатите за Tesla, будут сохранены, а не конвертированы в фиатную валюту. Возможность оплаты биткойнами будет доступна за пределами США в конце 2021 года ", - написал Илон Маск на своей странице в Twitter.

Как сообщалось ранее, компания Tesla 8 февраля объявила о том, что инвестировала $1,5 млрд в криптовалюту биткойн и что в ближайшем будущем планирует начать принимать биткойны в качестве формы оплаты за свою продукцию.-0-