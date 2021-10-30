Илон Маск решил открыть собственный университет в Техасе

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил в Техасе создать свой собственный университет. На своей странице в социальной сети он написал, что новое учебное заведение будет называться "Институт технологии и науки". Такую информацию сообщает "МИР24".

Предприниматель уверен, что вуз будет обречен на то, чтобы вызвать всеобщее восхищение. Дело в том, что его название по-английски записывается как Texas Institute of Technology & Science, а в сокращенном варианте созвучно сленговому наименованию женской груди. Глава Tesla уже пообещал по этому случаю "эпичный мерч".

Маск, отвечая на вопрос своего подписчика, отметил, что у него есть все средства для осуществления задуманного. Ведь ранее предприниматель был признан самым богатым человеком в истории по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $271 млрд.-0-