Илон Маск считает, что введенные в США из-за пандемии меры нарушают права людей

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский предприниматель Илон Маск считает, что санитарные меры, введенные на большей части территории США из-за распространения нового коронавируса, нарушают права граждан и вызовут банкротство многих компаний. Об этом он заявил в среду во время телеконференции с участием инвесторов возглавляемой им компании Tesla, сообщает ТАСС.

Говоря о мерах, принятых в Калифорнии и других американских штатах, он отметил: "Я бы назвал это насильственным запиранием людей в их домах в нарушением их конституционных прав. Это мое мнение". По словам Маска, речь идет об "ужасном и ошибочном попрании свобод людей".

"Это возмутительно, - добавил бизнесмен. - Это нанесет серьезный ущерб любой компании, не только Tesla. И хотя Tesla справится с этим, есть много маленьких компаний, которые не справятся".

"Если кто-то хочет остаться дома, то это прекрасно", - полагает Илон Маск. "У этих людей должна быть возможность остаться дома, их не должны заставлять выходить. Но говорить, что им нельзя выходить из дома, что их арестуют, если они это сделают, - это недемократично. Это не свобода", - подчеркнул предприниматель.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 60,8 тыс. человек.-0-