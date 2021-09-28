Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель компании Tesla Илон Маск снова стал самым богатым бизнесменом в мире, его состояние впервые превысило $200 млрд, информирует Forbes.

Сообщается, что 27 сентября Илон Маск стал богаче на $3,8 млрд, а на момент закрытия фондовых рынков его состояние составило $203,4 млрд. Маск стал третьим человеком в истории, чей капитал достиг такой отметки.

Состояние бизнесмена выросло вслед за продолжающимся подъемом акций Tesla. 27 сентября они подорожали более чем на 2% и достигли максимальной цены закрытия с февраля 2021 года - $791,36.

Второе место в списке богатейших бизнесменов планеты занял основатель Amazon Джефф Безос, тройку замкнул владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно. По данным Forbes на утро 28 сентября, их капиталы оценивались в $197,7 млрд и $175,2 млрд.

На сегодняшний день Илон Маск даже богаче, чем на пике роста Tesla в январе этого года, когда он впервые стал самым состоятельным человеком планеты. Как поясняет Forbes, бизнесмен получил дополнительные опционы на акции, которые увеличили его долю в Tesla. Всего миллиардеру принадлежит больше 20% возглавляемого им автоконцерна.-0-