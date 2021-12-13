Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск выбран человеком года - 2021 по версии журнала Time. Церемония объявления транслировалась сегодня на YouTube-канале издания, сообщает ТАСС.

"Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного - никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года - Илон Маск", - объявил главный редактор журнала Эдвард Фельзенталь.

С 1927 года в декабре редакция Time объявляет "Человека года". Его фотография размещается на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным.-0-