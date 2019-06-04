Имя нового премьер-министра Великобритании назовут не позднее 28 июля

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нового лидера Kонсервативной партии Великобритании и нового премьер-министр страны назовут не позднее 28 июля. Об этом сообщил телеканал Sky News .

Первый раунд голосования по кандидатурам на лидерство члены парламентской фракции тори проведут 13 июня. Дальнейший отсев кандидатов будет происходить 18, 19 и 20 июня. После этого в списках должны остаться только двое претендентов, судьбу которых будут определять уже не депутаты Палаты общин, а простые члены Консервативной партии. Итоги проведенного среди них голосования станут известны только месяц спустя - не ранее 22 июля. В течение стартующей в этот день недели действующий премьер-министр страны Тереза Мэй, которая уже 7 июня покинет должность лидера тори, должна будет уступить свой пост избранному главе правящей партии.

Ранее о своем намерении побороться за пост лидера партии и должность главы британского правительства заявили 13 консерваторов. Однако в нынешний вторник сразу двое кандидатов - парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли и замминистра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус взяли самоотвод, сообщает ТАСС.-0-