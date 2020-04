Имя обладателя Международной Букеровской премии станет известно позже

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учредители Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize) в области литературы на английском языке решили отложить оглашение имени обладателя из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении Фонда Букеровской премии, сообщает ТАСС.

В Фонде посчитали, что в нынешней ситуации, когда в Великобритании и во многих других странах введен карантин, не все читатели смогут ознакомиться с произведениями, попавшими в список премии до 19 мая. Именно на этот день было запланировано оглашение обладателя Международной Букеровской премии. Теперь дата церемонии будет определена позднее.

"Короткий список" престижной премии был оглашен 2 апреля. В него вошли произведения на английском языке авторов из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики, Нидерландов и Японии.

В числе претендентов - только один мужчина: Даниэль Кельман с произведением "Тиль" (Tyll). В книге рассказывается о тридцатилетней войне в Германии (1618-1648).

Остальные финалисты премии - женщины. В "короткий список" вошла японская писательница Йоко Огава с романом "Полиция памяти" (The Memory Police).

В числе финалистов - иранская писательница Шокуфе Азар с романом "Просвещение сливового дерева" (The Enlightenment of The Greengage Tree), аргентинка Габриела Камара ("Приключения китайского железа" - The Adventures of China Iron), автор из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд ("Вечерний дискомфорт" - The Discomfort of Evening) и мексиканка Фернанда Мельхор ("Пора ураганов" - Hurricane Season).

Букеровская премия основана в 1969 году и ежегодно присуждается писателям стран бывшего Британского Содружества. Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают ежегодно. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии - 50 тыс. фунтов стерлингов ($63 тыс.). Его разделят между автором и переводчиком. Все писатели и переводчики, включенные в "короткий список", получат дополнительно по 1 тыс. фунтов стерлингов каждый ($1240).-0-