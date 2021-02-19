Иммунитет к COVID-19 сохраняется надолго - австрийские ученые

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У переболевших коронавирусом долгое время сохраняется иммунитет к COVID-19. Такой обнадеживающий вывод сделали в Медицинском университете Инсбрука (Австрия), сообщает Euronews.

В апреле 2020 года были обследованы жители австрийского горнолыжного курорта Ишгль - одного из эпицентров заражения в Европе. Спустя восемь месяцев большинство людей оставались невосприимчивыми к вирусу.

"Мы использовали несколько различных процедур тестирования на антитела, чтобы получить максимально достоверные результаты. Выяснилось, что у 90% людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70% респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность", - рассказывает руководитель исследования Вегенер Борена.

Опираясь на полученные данные, команда ученых полагает, что до формирования коллективного иммунитета и возврата к прежней жизни не так далеко, как твердят скептики. "При социальном дистанцировании, при некоторых мерах, которые не вредят человеку, и при вакцинации 40-50% населения вернуться в некотором роде к нормальной повседневной жизни реально. Если случай Ишгля можно экстраполировать, применять в более широком масштабе", - заявила директор Института вирусологии при Медуниверситете Инсбрука Доротея фон Лаер.

Ученые также отмечают, что в сравнении с другими австрийскими районами в Ишгле вторая волна заражения не была такой сильной.-0-