Иммунитет к коронавирусу сохраняется до восьми месяцев - исследование

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские исследователи из Университета Монаша пришли к выводу, что иммунитет против коронавируса может сохраняться до восьми месяцев после заражения, что дает надежду на долгосрочную защиту при вакцинации, сообщает австралийский телеканал Nine News.

Во время исследования, проведенного специалистами отдела иммунологии и патологии Университета Монаша, была обнаружена В-клетка памяти, которая "запоминает" вирус и запускает выработку защитных антител при повторном заражении.

Были протестированы 25 пациентов с COVID-19, у которых взяли образцы крови после заражения с четвертого по 242-й день. Ученые обнаружили, что количество антител начинает снижаться спустя 20 дней после заражения, однако В-клетки памяти присутствуют в течение восьми месяцев.

По словам специалистов, результаты этого исследования - убедительное доказательство того, что вакцина от COVID-19 будет работать длительное время. "Эти результаты однозначно показывают: пациенты, инфицированные вирусом COVID-19, действительно сохраняют иммунитет против него", - отметил руководитель исследования Менно ван Зельм.-0-