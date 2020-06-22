Иммунитет от российской вакцины против COVID-19 будет сохраняться два года и более - ученый

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иммунитет, полученный от российской вакцины против коронавируса, будет сохраняться около двух лет и более, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, вакцина будет вводиться дважды. Причем один и тот же ген будет вводиться на разных носителях, что даст возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но и увеличить период его действия. "Этот подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом по крайней мере в течение двух лет, а возможно, и на более длительный период", - сказал Александр Гинцбург.

Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения РФ от коронавируса, понадобится до 70 млн доз вакцины, сообщил ученый. Он отметил, что уже сейчас принимаются меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины.

Александр Гинцбург напомнил, что недавно начались клинические испытания вакцины. "Надеюсь, эти исследования пройдут успешно, и не исключено, что в начале осени мы приступим к выпуску данных препаратов", - отметил директор центра.-0-