Иммунолог: коронавирус превращается в сезонную ОРВИ

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирусная инфекция уже стала сезонной ОРВИ благодаря штамму омикрон, который быстро распространяется и постепенно вытесняет более опасные мутации вируса в мире. Об этом ТАСС сообщил российский специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Омикрон-штамм постепенно вытеснит все предыдущие более опасные конструкции и обойдет всю планету. Многие страны законодательно уже признали его социально неопасным. Это значит, что он действительно стал сезонной ОРВИ. Здравоохранению нужно сконцентрироваться на амбулаторной помощи", - сказал Владислав Жемчугов.

Специалист добавил, что, несмотря на это, вакцинация от ковида остается обязательным условием, так как невакцинированные люди болеют тяжело. Он также отметил, что вакцина защищает от разных штаммов коронавируса.

"Иммунитет после омикрона, если люди невакцинированные, не защищает от предыдущих штаммов, в том числе от дельты. Омикрон очень отличается от дельты, поэтому им и болеют повторно", - добавил Владислав Жемчугов.-0-