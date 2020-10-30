Иммунолог спрогнозировал, когда остановится COVID-19

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 70-80%, сообщил РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Накануне оперативный штаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в России выросло на рекордные 17 717 до 1 581 693. Наибольшее количество в Москве - 4906, Санкт-Петербурге - 758, Подмосковье - 514. Подтверждены 366 смертей зараженных коронавирусом, за все время - 27 301.

"Пандемия притормозится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60% и выше. После 70-80% - остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период. Поэтому ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, я думаю, что можно ждать лишь притормаживания, что, собственно, и происходит", - рассказал Владислав Жемчугов.

Что касается роста числа погибших от коронавируса, эксперт посоветовал просчитать, пропорционален ли он росту числа выявленных зараженных. Кроме того, важно учитывать количество сделанных тестов.

"Главный критерий достаточности системы здравоохранения, конечно, - количество погибших. Потому что рост зараженных - это накат на медицину. Если будет расти количество погибших, значит, она не справляется, значит, где-то чего-то не хватает", - добавил Владислав Жемчугов.-0-