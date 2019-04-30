Император Акихито отрекся от престола

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Император Японии Акихито объявил об отречении от престола и выразил благодарность народу страны за поддержку и признание в качестве символа страны, сообщает ТАСС.
Церемония по случаю отречения монарха состоялась в "Сосновом зале" императорского дворца. В ней приняли участие порядка 300 человек: в том числе императрица Митико и члены императорской семьи, премьер-министр Синдзо Абэ, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда, представители органов местного самоуправления, общественности.
"Я от всего сердца благодарен народу за то, что он признал и поддерживал меня в качестве символа страны, - сказал Акихито. - Я был счастлив тому, что смог выполнять свои обязанности в качестве императора, испытывая глубокое доверие и любовь к нашему народу".
Император также выразил надежду, что в предстоящие годы Японию будут ожидать мир и процветание.
85-летний Акихито еще в 2016 году высказал пожелание покинуть престол в связи с преклонным возрастом. Законодательство требует от монарха находиться на престоле пожизненно, однако для Акихито было сделано специальное исключение в виде одноразового индивидуального закона, принятого парламентом.
Свои полномочия он будет сохранять до последней минуты 30 апреля. С началом следующего дня императором станет старший сын Акихито - 59-летний наследный принц Нарухито.-0-
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