Император Японии Акихито покидает престол

0 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Император Японии Акихито 30 апреля добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон старшему сыну, наследному принцу Нарухито, сообщает ТАСС.

В связи с этим во дворце монарха в центре Токио будут проведены уникальные церемонии - религиозные и гражданские.

В первую половину дня 85-летний Акихито в ритуальном костюме по придворной моде раннего средневековья посетил расположенный на территории дворцового комплекса храм, посвященный 124 предыдущим императорам Японии. Там он доложит о своем отречении верховной богине Солнца Аматэрасу, мифической прародительнице династии японских монархов.

Затем, престижном - "Сосновом" - зале дворца состоится официальная гражданская церемония по случаю отречения. В ней примут участие 300 человек - члены семьи монарха, министры кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда и представители органов местного самоуправления.

На церемонии от имени граждан Японии выступит премьер-министр Синдзо Абэ. Затем с последними словами в качестве императора к народу обратится сам Акихито. Монархом он будет считаться до последней секунды 30 апреля. С началом следующего дня императором станет его 59-летний старший сын Нарухито. Одновременно произойдет смена эпох, по которым в Японии ведется летоисчисление наряду с использованием общепринятой международной системы.

Отречения японских монархов были обычным делом в феодальные времена, и в предыдущий раз оно произошло в 1817 году. Однако в новейшей истории страны император покидает престол впервые, поскольку со второй половины XIX века законодательство требует от монарха находиться на троне пожизненно. Акихито вступил на престол 8 января 1989 года и вместе со своей супругой императрицей Митико прилагал немало усилий, чтобы сделать институт монархии более близким и понятным для широкой публики. Император любил появляться на людях в неформальной одежде, много ездил по стране, встречаясь с соотечественниками.-0-