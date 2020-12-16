Инаугурация Байдена из-за COVID-19 пройдет с ограничениями

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена призвал американцев воздержаться от поездок в Вашингтон, так как торжество пройдет с ограничениями, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление организаторов.

"Место проведения церемонии будет крайне ограничено, а последующий парад будет переосмыслен. Комитет президентской инаугурации призывает общественность воздержаться от любых поездок и принять участие в инаугурационных мероприятиях дома", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что по итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых для победы 270, тем самым подтвердив победу на прошедших 3 ноября президентских выборах. Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января, инаугурация Байдена, в соответствии с конституцией, должна пройти 20 января.-0-